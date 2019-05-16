انت الان تتابع «العسكري السوداني» يعلق على ضرب المتظاهرين بالرصاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المجلس العسكري السوداني

نفى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، تورط قوات الدعم السريع في حادث إطلاق النار على معتصمي القيادة العامة، الذي راح ضحيته 8 أشخاص، إذ أنه لا توجد قوات أعلى الجسر، وأن الرصاصة الأولى جاءت من جهة النيل والجامعة. واتهم حميدتي جهات ودول لم يسمها، بالوقوف خلف الحادث من أجل أجندة خاصة بهم ولإحداث فتنة، متابعا: "هؤلاء لا يرغبون في أن تعمر البلاد، وأقسم بأن هناك دولا تقف خلف الحادث"، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "الجريدة" السودانية، ونقلته عنها وكالة "سبوتنيك الروسية.

ووصف حميدتي الحادث بالغريب، مضيفا: "بعض من ضعاف النفوس يطلقون الإشاعات بأن الدعم السريع هو من أطلق النار على المتظاهرين دون دليل أو إثبات". وحث قواته على تجاهل الإشاعات، وإرضاء الله في المقام الأول وليس حميدتي أو رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، موجها القوات بالصبر وعدم الاحتكاك مع