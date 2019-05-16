بالصور.. باريس تحتفل بمرور 130 عامًا على إنشاء برج إيفل

احتفلت العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، بذكرى مرور 130 عاما على إنشاء برج إيفل، بعرض ضوئي مبهر في المعلم الشهير.
وشيّد هذا البرج لمناسبة معرض "إكسبو" الدولي في العاصمة الفرنسية 1889، ويبلغ ارتفاعه 324 متراً وزنته 7300 طن.
ويستقطب المعلم الشهير نحو 7 ملايين زائر سنوياً.
ورغم دعوات كثيرة إلى هدمه في السنوات التي تلت المعرض، بات برج إيفل من أبرز ميزات "عاصمة النور" وأكثر المعالم استقطاباً لزوار فرنسا.
ولفت كريستوف جيرار، معاون رئيسة بلدية باريس المعني بشؤون الثقافة، إلى أن الحريق الذي اندلع قبل فترة وجيزة في كاتدرائية نوتردام ودمر جزءاً منها، جعل الناس يعون "أهمية تراثنا ويدركون أنه معرض لخطر الزوال أو التضرر".
وكان برج إيفل الأعلى في العالم لمدة 41 سنة، قبل تشييد ناطحة السحاب "كرايسلر بيلدنج" في نيويورك 1930.
وبيع جزء من سلالم البرج العام الماضي مقابل 170 ألف يورو تقريباً.
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