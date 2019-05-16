دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع قيود جديدة تفرضها الصين على صفحات الإنترنت مع حظر Wikipedia بجميع اللغات ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف تقرير جديد اليوم عن إتخاذ دولة الصين قيود جديدة غير معلنة على شبكة الإنترنت، فبعد أن إقتصر حظر Wikipedia سابقاً باللغة الصينية بدأت أيضاً دولة الصين خلال الفترة الماضية في حظر Wikipedia بجميع اللغات.

إعتادت دولة الصين على فرض قيود صارمة على إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي وبعض صفحات شبكة الإنترنت بهدف منع المستخدمين من إنتقاد الحكومة، حيث فرضت الصين حظر على ويكيبديا في 2015 لتمنع المستخدمين في الصين من الوصول إلى صفحات محددة.

ومن جديد رصد تقرير نشر اليوم حظر أخر لموقع ويكيبديا بدأ خلال شهر أبريل الماضي، حيث قامت الصين بحظر الدخول إلى صفحات الموسوعة بجميع اللغات المتاحة وليست اللغة الصينية فقط.

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ويأتي هذا الحظر بالتزامن مع إقتراب الذكرى الثلاثين لأحداث ميدان تيانانمن، التي تعرض المتظاهرين فيها للقمع بشكل عنيف من الحكومة الصينية، حيث تحاول الصين إخفاء أي صفحات تظهر هذه الأحداث على شبكة الإنترنت، كما قامت بحظر التغريدات ومواقع التواصل التي ينتقد فيها المستخدمين الحكومة على هذه الأحداث العنيفة.

من جانب أخر أكدت مؤسسة Wikimedia لوكالة فرانس برس أن الصين لم تقدم أي إشعارات قبل بدء حظر صفحات ويكبيديا بجميع اللغات في الصين، إلا أنها قيود أكثر صرامة تفرض في النهاية من الصين.

المصدر

هذا الموضوع قيود جديدة تفرضها الصين على صفحات الإنترنت مع حظر Wikipedia بجميع اللغات ظهر على التقنية بلا حدود.