دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi Note 7S في مؤتمر 20 مايو ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي جديد تكشف فيه عن موعد مؤتمرها القادم في 20 من مايو للإعلان الرسمي عن هاتف Redmi Note 7S الذي يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

بعد أن حققت شاومي أعلى مبيعات بهاتفي Redmi Note 7 و Note 7 Pro وصلت إلى 2 مليون وحدة، تستعد العملاق الصيني لإطلاق إصدار جديد من هذه السلسلة في 20 من مايو على أن تقام فعاليات مؤتمر Redmi Note 7S في الهند، حيث يأتي الهاتف الجديد بعنوان Redmi Note 7S.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Redmi Note 7S سيأتي بكاميرة خلفية مزدوجة مميزة بمستشعر 48 ميجا بيكسل إلى جانب مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل، أيضاً من المتوقع أن يتميز الهاتف بنفس إعدادات الكاميرة التي جاء بها هاتف Redmi Note 7 Pro، حيث يأتي المستشعر الرئيسي المميز بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.79 ومستشعر سوني IMX586 بحجم 1/2، لدعم إنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل.

أيضاً من المتوقع أن يأتي المستشعر الثاني المميز بدقة 5 ميجا بيكسل ليدعم نمط تصوير portrait مع بعض مميزات الذكاء الإصطناعي منها ميزة تثبيت الصورة على سبيل المثال، ودعم التصوير في الإضاءة المنخفضة.

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كما تشير التوقعات إلى كاميرة أمامية في الهاتف بدقة 13 ميجا بيكسل، تأتي بتقنية الذكاء الإصطناعي مع نمط تجميل ذكي وأيضاً تقنية التعرف على الوجه التي يدعمها الذكاء الإصطناعي.

يذكر أن شاومي أشارت خلال الشهر الماضي إلى أن هاتفها القادم سيأتي برقاقة معالج Snapdragon 730، لذا قد يكون هاتف Redmi note 7S هو الهاتف المقرر أن يضم رقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 730 من شاومي هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi Note 7S في مؤتمر 20 مايو ظهر على التقنية بلا حدود.