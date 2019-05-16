شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية: أمطار رعدية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أن الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها أتربة مثارة ورياح سطحية نشطة ، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل المدينة المنورة، محافظة الحناكية محافظة خيبر، ومحافظة العيص، ومحافظة بدر والأجزاء المجاورة.
وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم.
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