شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية: أمطار رعدية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أن الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها أتربة مثارة ورياح سطحية نشطة ، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل المدينة المنورة، محافظة الحناكية محافظة خيبر، ومحافظة العيص، ومحافظة بدر والأجزاء المجاورة.

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وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم.