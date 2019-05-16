شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إخماد حريق اندلع فى جامع الفاروق بدمشق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخمدت فرق الإطفاء فى العاصمة السورية دمشق حريقا اندلع فى جامع الفاروق الكائن بشارع بغداد.
ونقلت وكالة سانا السورية عن مصدر فى مركز إطفاء دمشق، أن الحريق الذى امتد إلى أجزاء واسعة من الجامع سبب أضرارا مادية، دون وقوع إصابات بشرية.
بينما رجح مصدر فى قيادة شرطة دمشق فى تصريح للوكالة ذاتها، أن يكون سبب الحريق عائدا لحدوث ماس كهربائى.
وتداول عدد من المواقع الخبر، مع التأكيد على أن سببه "ماس كهربائي"، إلا أن بعض الصفحات نفت ذلك، وأشارت صفحة "سوريا فساد فى زمن الإصلاح" إلى أن المنطقة كانت ضمن فترة "التقنين الكهربائى" أثناء الحريق، وقالت إن الجهات المختصة تعمل على كشف ملابسات الحادث.
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