شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى المؤقت يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح ، اليوم الخميس ، أوراق اعتماد ستة سفراء جدد .
واستقبل بن صالح اليوم بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة ، سفراء كل من المغرب والهند وبنجلاديش واليمن وناميبيا وبنين.
وأشاد السفراء الجدد خلال استقبال الرئيس بن صالح لهم بالعلاقات بين بلادهم والجزائر، فيما دعاهم الرئيس بن صالح إلى العمل على توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائرى المؤقت يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.