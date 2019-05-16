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الرئيس الجزائرى المؤقت يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح ، اليوم الخميس ، أوراق اعتماد ستة سفراء جدد .

واستقبل بن صالح اليوم بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة ، سفراء كل من المغرب والهند وبنجلاديش واليمن وناميبيا وبنين.

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وأشاد السفراء الجدد خلال استقبال الرئيس بن صالح لهم بالعلاقات بين بلادهم والجزائر، فيما دعاهم الرئيس بن صالح إلى العمل على توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين.

 

 

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