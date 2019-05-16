شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الهولندية ببغداد: نشاطنا مستمر فى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت السفارة الهولندية فى العراق، اليوم الخميس، توضيحا بشأن تعليق التدريبات العسكرية للقوات العراقية، مؤكدة أن نشاطها مستمر فى العراق.
وذكرت السفارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن الإعلام الهولندى تناول قضية تعليق التدريبات العسكرية التى يقدمها الجنود الهولنديون، حيث أكد أن القرار صدر أصلا من قبل التحالف الدولى لمحاربة (داعش) الإرهابي، وأن هذه العمليات قد تستأنف فى نهاية الأسبوع".
وأضافت السفارة، "أن نشاطنا مستمر فى العراق"، مشيرة إلى زيادة نشاطاتها فى العراق للسنوات المقبلة.
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