شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الكويتى: الوزراء شرحوا استعدادات الدولة لمواجهة أى حالة حرب بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس البرلمان الكويتي بعد جلسة برلمانية سرية مع الحكومة أن الوزراء شرحوا استعدادات الدولة لمواجهة أي حالة حرب بالمنطقة، موضحا أن المرحلة القادمة خطيرة والأوضاع في المنطقة ليست مطمئنة.

وتشهد المنطقة تصعيد خطير من جانب إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ووضعت أمريكا قواتها فى حالة تأهب فى العراق خوفا من هجوم إيرانى محتمل.