شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطينى لدى روسيا: الرئيس عباس سيزور روسيا يوليو القادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفير الفلسطينى لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل ، أنه يجرى حاليا الإعداد لزيارة يقوم بها الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى موسكو فى يوليو القادم.
وقال نوفل - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن هناك احتمالا أيضا لانعقاد لقاء بين عباس والرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى العاصمة الطاجيكية دوشنبه.
ومن المقرر أن تستضيف طاجيكستان فى 15 يونيو المقبل قمة لمؤتمر التعاون وتدابير بناء الثقة فى آسيا، ويعتزم بوتين المشاركة فيه، كما يشارك فيه الرئيس الفلسطينى .
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