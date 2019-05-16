الجيش المصري يعلن مقتل خمسة من عناصره و47 تكفيريا في سيناء

ونشرت صفحة المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية على "فيسبوك" فيديو للجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية ضد المجموعات "الإرهابية" في أرجاء البلاد، دون تحديد تاريخ وتوقيت العمليات.

وأعلن الجيش المصري "القضاء على 47 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير شمال ووسط سيناء"، مشيرا إلى إبطال 385 عبوة ناسفة أعدت لاستهداف القوات في مناطق العمليات.

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وأوضح الجيش أنه تم "تدمير 97 عربة دفع رباعي 4 عربات على الاتجاه الشمال الشرقي (في سيناء) و54 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي (الحدود مع ليبيا) و39 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي (الحدود مع السودان)".

كما أعلن اعتقال 158 "عنصرا إجراميا" خلال العمليات الجارية في أرجاء البلاد. وذكر الجيش المصري أن خمسة من عناصره قتلوا خلال هذه العمليات بينهم ضابط إضافة الى إصابة أربعة جنود.

وفي التاسع من شباط/فبراير 2018 بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية شاملة في سيناء التي يتركز في شمالها الفرع المصري لتنظيم "داعش" المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمدنيين.