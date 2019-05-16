شاهد... فرار ناجح لمسلحي "النصرة" أمام جنود الجيش السوري في "الحويز" بريف حماة

ويظهر الفيديو السرعة الكبيرة التي تميز بها عناصر المجموعة أثناء فرارهم من الجبهة الجنوبية لبلدة "الحويز"، وذلك بالرغم من أن المزارع الجنوبية للبلدة تعد شديدة التحصين فقد زرعتها "جبهة النصرة" بسلسلة متتالية من الخنادق والتشريكات وحقول الألغام والدشم المحصنة، في مسعى منها لوقف تقدم الجيش السوري نحو البلدة الاستراتيجية، دون جدوى.

ويقدر عدد أفراد المجموعة التي تم توثيق فرارها بنحو 12 انغماسيا، ويرجح أنهم نجحوا جميعا بالفرار دون إصابات من رشاشات الجيش التي كانت تلاحقهم، ويرجح أنهم كانوا خارج المدى المجدي لنيرانها، لأن عمليه الهروب تمت بعيدا عن تقدم مواقع الجيش السوري بمسافة طويلة.

وواكبت "سبوتنيك" أمس عملية الجيش السوري ظهر اليوم أثناء عملية تحرير بلدة "الحويز" الاستراتيجية بريف حماة الشمالي الغربي من مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه.

وعقب سيطرة الجيش على البلدة، قال علي طه قائد إحدى مجموعات الاقتحام العاملة بإمرة العميد سهيل الحسن (الملقب بالنمر) لـ"سبوتنيك": أن عملية الاقتحام البري اتسمت بصعوبة بالغة حيث واجهت الوحدات المتقدمة تشريكات من التلغيم الكثيف لكافة الممرات المؤدية إلى البلدة.

وأشار طه إلى أهمية تحرير بلدة "الحويز" التي تحتوي على مركز ضخ المياه لري عموم منطقة سهل الغاب شمال غرب سوريا.

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وبدأ الجيش السوري منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء باستهداف الخطوط الأمامية لتنظيم "جبهة النصرة" في بلدة الحويز بريف حماة الشمالي الغربي، قبل أن يعلن تحريرها بعد ظهر أمس الثلاثاء.

وبدأ الجيش العربي السوري منذ صباح السادس من الشهر الجاري، عملية عسكرية في ريف حماة الشمالي، ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري سوري تأكيده أن الجيش السوري لن يبقى في موضع الرد على استفزازات المسلحين واعتداءاتهم وأن عملية تطهير المنطقة منزوعة السلاح كمرحلة أولى باتت ضرورة لا يمكن تأجيلها.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة لنصرة" الموالي لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، على مختلف مدن وبلدات محافظة إدلب.

وإلى جانب هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة"، تنتشر في ريفي حماة الشمالي واللاذقية الشمالي الشرقي عدة تنظيمات إرهابية تتقاسم معها النفوذ على المنطقة كـ"حراس الدين"، والحزب الإسلامي التركستاني (الصيني)، و"أنصار التوحيد" المبايع لـ"داعش"، وفصائل أخرى من جنسيات عدة.