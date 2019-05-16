مجموعات من المستوطنين اليهود يقتحمون #الأقصى

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الخليج - واس
اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم عدد من طلبة المعاهد التلمودية اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، ان 50 مستوطنًا، و25 طالبًا من معاهد تلمودية، اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك، واستمعوا الى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم، قبل أن يخرجوا منه من جهة باب السلسلة.
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