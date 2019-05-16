بيدرو يحسم موقفه ويرفض عرضاً جديداً من #التعاون لتجديد عقده

وبحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن بيدرو قد رفض عرضاً ثانياً من إدارة التعاون، موضحةً أن السبب يعود لاتفاق المدرب البرتغالي مع إدارة العين الإماراتي لتدريب “الزعيم” في الموسم الجديد.

وتولى بيدرو تدريب فريق التعاون في بداية شهر مايو عام 2018 الماضي، وقاد “السكري” للتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي حتى الآن هذا الموسم برصيد 54 نقطة ويتبقى له مباراة.

وعرض النادي الإماراتي على بيدرو عقداً يمتد لموسمين مقبلين، بدءاً من الموسم المقبل، بـ6 ملايين دولار بواقع 3 ملايين في الموسم الواحد.