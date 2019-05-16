بيدرو يحسم موقفه ويرفض عرضاً جديداً من #التعاون لتجديد عقده

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أنهى البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي أحلام إدارة السكري في البقاء في منصبه وتجديد عقده.
وكانت أنباء ترددت عن تقديم إدارة التعاون عرضاً للمدرب البرتغالي، من أجل الموافقة على الاستمرار في القيادة الفنية بالموسم المقبل، رفضه بيدرو لرغبته في الرحيل.
وبحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن بيدرو قد رفض عرضاً ثانياً من إدارة التعاون، موضحةً أن السبب يعود لاتفاق المدرب البرتغالي مع إدارة العين الإماراتي لتدريب “الزعيم” في الموسم الجديد.
وتولى بيدرو تدريب فريق التعاون في بداية شهر مايو عام 2018 الماضي، وقاد “السكري” للتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي حتى الآن هذا الموسم برصيد 54 نقطة ويتبقى له مباراة.
وعرض النادي الإماراتي على بيدرو عقداً يمتد لموسمين مقبلين، بدءاً من الموسم المقبل، بـ6 ملايين دولار بواقع 3 ملايين في الموسم الواحد.
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