تعرف على #حكام مباريات “#جولة_الحسم” في دوري المحترفين

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم “الخميس”، عن حكام مباريات الجولة الختامية لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لموسم (2018/2019).

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على “تويتر”، صورة تكشف عن الطواقم التحكيمية لمباريات الجولة 30 من عمر دوري المحترفين، المقرر إقامتها في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

الفتح VS الرائد

يضبط لقاء الفتح والرائد، الحكم التشيكي بافيل كرالوفيتش، ويعاونه كلاً من إيفو نادفورينك وتوماس موكروستش والحكم الرابع ستيفان فاد وحكم الفيديو برونو بايكيو.

أحد VS الاتحاد

بصافرة الحكم النيوزيلندي ماتيو كونجر يدير مباراة أحد والاتحاد، على أن يساعده تيفيتا ماكاسيني ومارك رول، والكسندر كفاناه حكم رابع وهيلدير مالهيرير حكما للفيديو.

الفيحاء Vs الوحدة

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يتولى الحكم الكوري الجنوبي كيم وو سونغ قيادة المباراة، ويساعده بونغكيون سونغ ويونغبيل يونغ، والحكم الرابع تاماس بوجنار، وبرونو إستيفيس حكم الـ (VAR).

الهلال VS الشباب

يقود الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو المباراة، ويساعده البيرتو تيغوني ولوكا موندين، وبيبيرو جياكوميلي حكم رابع، وباولو مازوليني حكمًا للفيديو.

النصر VS الباطن

يدير طاقم حكام روماني مباراة النصر والباطن، بقيادة أوفيديو هاتيجان حكم ساحة ويساعده أوكتافيانن سوفري وسيباستيان جيورجها، في حين يأتي ايوانيس بابادوبولوس حكم رابع، وآنتونيو نوبري حكم للفيديو.

تابع باقي حكام مباريات الجولة الختامية للدوري موسم (2018/2019) من خلال الصورة التالية..