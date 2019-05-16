وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية يتوج الفائزين بالبطولة الرياضية الرمضانية

نجود علي

نيابة عن معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، رعى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم حفل ختام البطولة الرمضانية لمنسوبي الجامعة، بحضور وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني وعميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله آل عضيد وعدد من العمداء ومديري الإدارات ومنسوبي الجامعة، مساء أمس الأربعاء في الصالة الرياضية بالمدينة الجامعية بأبها “قريقر”.

وشملت البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 1 – 10 من شهر رمضان الجاري كأس معالي مدير الجامعة لكرة القدم للصالات، وكأس وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية لكرة الطاولة، بمشاركة أكثر من 150 لاعبًا من عدد من جهات الجامعة شملت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وعمادة شؤون المكتبات، وعمادة شؤون الطلاب، والبرامج المشتركة، وكلية العلوم الإنسانية، وكلية اللغات والترجمة، وكلية الحاسب الآلي، وكلية العلوم، وكلية المجتمع بخميس مشيط، والإدارة العامة للتشغيل والصيانة، والادارة العامة لتقنية المعلومات.

وقد حصل على لقب وكأس بطولة كرة قدم الصالات فريق عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وحل في المركز الثاني فريق البرامج المشتركة، وجاء في المركز الثالث فريق الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

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وفي بطولة كرة الطاولة حصل لاعب كلية المجتمع بخميس مشيط الدكتور ميرومي الرحمن على لقب وكأس البطولة، فيما حقق لاعب كلية علوم الحاسب الآلي الدكتور أحمد بدوي المركز الثاني، وفي المركز الثالث لاعب كلية اللغات والترجمة الأستاذ خالد القاسمي.

وفي ختام التتويج كرم راعي الحفل الفائزين والمشاركين وحكام بطولة خماسي كرة قدم الصالات، الحكم محمد أبو زيد، والحكم سعيد معدي، والتُقطت الصور التذكارية مع الفائزين والمنظمين لهذه البطولة.

يذكر أن البطولة الرمضانية لمنسوبي الجامعة حظيت بإشادة ومشاركة جيدة من منسوبي الجامعة.