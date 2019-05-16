متحدثون عالميون في مدرسة قسم الرياضيات الصيفية بجامعة الملك خالد

أروى عبدالله

تُنظم جامعة الملك خالد ممثلة في كلية العلوم (قسم الرياضيات)، فعالية المدرسة الصيفية الدولية، بمشاركة 7 متحدثين متخصصين من مختلف دول العالم، وذلك خلال الفترة من 12 – 20 من شهر شوال القادم، بمبنى المدرجات المركزية في المدينة الجامعية بأبها “قريقر”.

وأوضح عميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور علي الشاطي أن الكلية ممثلة في قسم الرياضيات حرصت على إقامة وتنظيم هذه الفعالية العلمية العالمية خلال فترة الصيف، لتجعل ما تتمتع به مدينة أبها من مميزات جمالية وأجواء خلابة في تلك الفترة ميدانًا رائعًا لزيادة المعرفة الأكاديمية في تخصصات الرياضيات المختلفة، مؤكدًا أنه سيتم استضافة عدد من الأساتذة المتميزين والمتخصصين، بحضور طلاب الدراسات العليا من داخل الجامعة وخارجها، ومشيدًا بحرص معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح السلمي على تنظيم هذا الحدث العلمي إيمانًا من معاليه بما سيكون له من أثر أكاديمي إيجابي.

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من جانبه أكد عضو هيئة التدريس بقسم الرياضيات رئيس اللجنة العلمية للمدرسة الصيفية الدكتور علي الخالدي أن فكرة إقامة المدرسة الصيفية تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة في مجالات الرياضيات، وبين الخالدي أن المدرسة ستضم مشاركة من جامعات عالمية أبرزها جامعتا “السوربون” و”روما” إضافة إلى متحدثين من فرنسا، وإيطاليا، والهند، وجنوب أفريقيا، و23 طالبا من خارج المملكة، و٢٥ طالبا من مختلف الجامعات السعودية.

ولفت الخالدي إلى أن الفئة المستهدفة من إقامة هذا الحدث تشمل طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن المجالات التي ستتناولها المدرسة الصيفية تضم “نظرية الأعداد، الهندسة التفاضلية، الأنظمة الديناميكية.. إلخ”.

يُذكر أن المدرسة تهدف الى تثقيف الطلاب في المجالات المطروحة، وطرح ما يستجد من نظريات وأفكار بحثية قد تسهم في تطور الحركة العلمية.