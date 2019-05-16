أبها لثالث مره في #دوري_كأس_الأمير محمد بن سلمان

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الخليج - حسن القبيسي
توج فريق أبها الأول لكرة القدم ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بعد أن حصد 69 نقطة جمعها من خلال 38 مباراة حيث تمكن من الفوز في 19 مباراة وتعادل في 12 وخسر 7 مباريات ، وتمكن لاعبو الفريق من تسجيل 52 هدفاُ كأقوى هجوم مناصفة مع الوصيف ضمك بينما استقبل مرماه 38 كثالث أقوى خط دفاع .
وحقق أبها الفوز على النجوم بـ4 أهداف مقابل هدفين كأكبر نتيجة له في مباريات الدرجة الأولى فيما تعتبر خسارته من من القيصومه والخليج أكبر خسائره وبنتيجة واحدة وهي 3 مقابل هدف فيما حقق أكبر تعادل له مع جده بثلاثة أهداف لكلاُ منهما .
ويعتبر الحاج عثمان باري هو هداف الفريق حيث تمكن من تسجيل 14 هدف ، ويأتي في المركز السابع في قائمة هدافي الدرجة الأولى .
ولم يمكث فريق أبها في دوري الدرجة الأولى سوى موسم واحد فقط حيث كان قد تأهل من دوري الدرجة الثانية بعد أن تغلب على في ملحق الدرجة الثانية على فريق الوطني من تبوك .
وتأتي عودة أبها لدوري المحترفين غياب دام 10 سنوات كان يلعب فيها ما بين الدرجة الثانية والأولى حيث كان قد تأهل للمرة الثانية موسم 2008/2007.
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