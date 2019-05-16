شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المهندسين» تعلن ربط 30 مهنة فنية جديدة بـ«الجوازات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن ربط 30 مهنة فنية جديدة بالجوازات، وذلك بعد إضافتها في مركز المعلومات الوطني.

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وأضافت أن المهن التي استحدثتها الهيئة لتطوير القطاع الهندسي تعد مرحلة ثانية، بعد أن تمكنت في المرحلة الأولى من ربط عدة مهن بالجوازات.

وأشارت الهيئة إلى أن الربط التقني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، يأتي في إطار حرصها على تسهيل خدمات جميع منسوبيها والأعضاء من المهندسين والفنيين.

وأكدت هيئة المهندسين أن تلك الخدمة ستساهم في تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، وبالتالي تطوير قطاع الهندسة وحمايته من الدخلاء.

ولفتت إلى أن نظام مزاولة المهن الهندسية والذي تم إقراره من مجلس الوزراء، يلزم جميع العاملين في القطاع الهندسي التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين، الأمر الذي سيمنح المهندسين القائمين على المشاريع ثقة أكبر بعد التأكد من مؤهلاتهم من قبل الهيئة ومنحهم العضوية الخاصة بها، ومنع تشغيل غير المعتمدين مهنياً.