شكرا لقرائتكم خبر عن «مرصد جامعة الملك عبد العزيز» يلتقط بقعة شمسية صغيرة.. مفاجأة بشأن درجة حرارتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - تواص – واس:

التقط المرصد الشمسي بقسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة يوم أمس الأول صورة لقرص الشمس عن طريق التلسكوب الشمسي المستخدم لمرشح خط الهيدروجين الطيفي (اتش ألفا) وظهرت فيها بقعة شمسية سوداء تقل درجة حرارتها المطلقة عن متوسط درجة حرارة سطح الشمس المطلقة بنحو ألفَي درجة بسبب حركة النشاط الشمسي الحالية في الشمس.

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أوضح ذلك رئيس القسم الدكتور حسن عسيري، مبينًا أن الصورة الملتقطة أظهرت مجموعة من التفاصيل الدقيقة للطبقة الملونة لقرص الشمس المعروفة باسم (الكروموسفير) منها أن البقعة الشمسية التي التقطت تحمل الرقم 2741 بلونها الداكن الناتج عن نقصان في درجة حرارتها بما يعادل 2000 درجة مطلقة عن درجة حرارة سطح الشمس التي تبلغ في المتوسط 6000 درجة مطلقة وهي تختلف عن درجة حرارة باطن الشمس التي تبلغ أكثر من 15 مليون درجة مطلقة.

وقال الدكتور العسيري: إن شدة المجال المغناطيسي للبقع الشمسية التي تظهر من وقت إلى آخر يزداد بمقدار 1000 جاوس عن شدة المجال المغناطيسي المتوسط لسطح الشمس، وهو أحد أسباب ظهور البقع الشمسية بلونها الداكن.

وأضاف أن الصورة الملتقطة توضّح ظهور أعمدة صغيرة من اللهب على حافة قرص الشمس تُعرف باسم “الشواظ الشمسي” وترتفع في الفضاء الشمسي لعدة آلاف من الكيلومترات ثم تعود وتسقط على سطح الشمس، وحجمها – بقدرة الله عز وجل – يزيد عن حجم كوكب الأرض عدة مرات.