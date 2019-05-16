شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. هطول أمطار على أحياء متفرقة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تشهد الرياض، في هذه الأثناء، هطول أمطار متفرقة، ما بين خفيفة إلى متوسطة، على عدد من أحيائها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم، تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (نجران ، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ،الرياض ،حائل).