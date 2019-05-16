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عمليات جوية ناجحة على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية

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محمد النحاس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات جوية ناجحة على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة الخارجية، إنفوجرافيك، لخصت فيه أهم ما جاء في بيان تحالف دعم الشرعية، بشأن نجاح العمليات الجوية على مواقع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وركز الإنفوجراف، على أن تحالف دعم الشرعية أكد أن اعتداءات الحوثي المدعومة من إيران انتهاك للقانون الدولي والإنساني ويرقى إلى جرائم حرب.

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كما جاء في الإنفوجرافيك، أن التحالف قال: “لن نتهاون عن متابعة كل العناصر الإرهابية في اليمن، سنطال كافة المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية، ستستمر عملياتنا العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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