شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات جوية ناجحة على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة الخارجية، إنفوجرافيك، لخصت فيه أهم ما جاء في بيان تحالف دعم الشرعية، بشأن نجاح العمليات الجوية على مواقع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وركز الإنفوجراف، على أن تحالف دعم الشرعية أكد أن اعتداءات الحوثي المدعومة من إيران انتهاك للقانون الدولي والإنساني ويرقى إلى جرائم حرب.

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كما جاء في الإنفوجرافيك، أن التحالف قال: “لن نتهاون عن متابعة كل العناصر الإرهابية في اليمن، سنطال كافة المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية، ستستمر عملياتنا العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية”.