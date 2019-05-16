صحف عربية: مصر تفتتح أضخم جسر معلق في العالم

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الصحف أشارت إلى تصاعد الأحداث في السودان بعد قيام أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة السودانية بإطلاق النار على محتجين في الخرطوم، وأصابوا ثمانية منهم

لا تزال تداعيات الهجوم على المنشآت النفطية في الخليج تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما استعرضت الصحف افتتاح أضخم جسر معلق على مستوى العالم في مصر، بالإضافة إلى تناول آخر تطورات الأوضاع في السودان والجزائر. وتحت عنوان "شكوى إماراتية سعودية بشأن الهجوم التخريبي للسفن"، كشفت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقدمتا بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الهجوم التخريبي الذي وقع على أربع سفن قبالة ميناء الفجيرة، شرق الإمارات، بينما تتوالى ردود الفعل.

وأعربت سلطنة عمان عن أسفها لتلك الهجمات "غير المسؤولة". وقالت الإمارات والسعودية في الشكوى، إن الهجمات هددت أمن حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية، وحياة الطواقم على متن السفن، وزادت من خطر حدوث كارثة بيئية. وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد أعلنت أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت

وأعربت سلطنة عمان عن أسفها لتلك الهجمات "غير المسؤولة".

وقالت الإمارات والسعودية في الشكوى، إن الهجمات هددت أمن حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية، وحياة الطواقم على متن السفن، وزادت من خطر حدوث كارثة بيئية. وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد أعلنت أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح الأحد الماضي، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات. وذكرت أن الأضرار التي لحقت بالسفن ليست جسيمة، ولم تقع أي إصابات بشرية، كما لم يحدث أي تسريب نفطي أو تأثير بيئي لما حدث. وأوضحت صحيفة "الحياة" أن السعودية حملت إيران والميليشيات الحوثية المدعومة منها، المسؤولية الكاملة عن الهجوم على منشآت المملكة النفطية.

وأكدت المملكة في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي، وسلمها مندوبها الدائم عبد الله المعلمي، أن الميليشيات استخدمت سبع طائرات بدون طيار (درون) في الهجوم. وتحت عنوان "الحسم يقترب.. والحرب على الأبواب"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أنه يوما بعد يوم تدفع انتهاكات واستفزازات إيران المنطقة إلى أتون حرب جديدة، فبعد تورطها في الهجمات على سفن شحن قبالة سواحل الإمارات، واعتراف أذنابها الحوثيين باستهداف محطتي ضخ النفط في منطقة الرياض، صعدت مجددا، أمس الأربعاء، بإعلان تخليها عن التزاماتها النووية وإعادة تخصيب اليورانيوم في موقع "نطنز" وإنتاج الماء الثقيل في منشأة "أراك"، تمهيدا للانسحاب من الاتفاق النووي. ورغم استبعاد واشنطن وطهران اندلاع حرب وشيكة، فإن المراقبين يرون أن التطورات الأخيرة، خصوصا من جانب الملالي، تزيد من خطر المواجهة العسكرية في المنطقة. Advertisements وعبر السيناتور الأمريكي توم كاتن عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستكسب الحرب مع إيران إذا ما اندلعت، قائلا إن "الأمر يتطلب غارتين فقط". وتحت عنوان "السيسي يفتتح أضخم جسر معلق في العالم"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتح، أمس الأربعاء، جسرا معلقا ضخما يمر فوق نهر النيل بالقاهرة، ضمن سلسلة مشاريع ضخمة يشرف الجيش على تنفيذها وتهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير الوظائف. وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن كوبري "تحيا مصر" الذي تم افتتاحه أمس، ضمن افتتاح 12 مشروعا في 10 من رمضان، الذي يوافق اليوم الهجري لانتصار مصر على إسرائيل في حرب 1973، يعد "أعرض كوبري في العالم".

ودخل كوبري "تحيا مصر" موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، باعتباره أعرض كوبري في العالم بأكثر من 67 مترا متفوقا على الجسر التركي الذي كان يعد الأعرض في العالم بنحو 59 مترا. وهذا الكوبري ضمن محور عملاق لربط شرق القاهرة بغربها بشبكة "كباري" عملاقة، وبالنسبة لمحور "روض الفرج" فهو يربط القاهرة بمحور الزعفرانة- مطروح ومحور الضبعة، ما يربط لأول مرة البحرين الأحمر والمتوسط بطريق بري حديث. وبالانتقال إلى الشأن السوداني، ذكرت "الشرق الأوسط" تحت عنوان "تجدد التصعيد في السودان غداة توافق العسكري والحراك"، أن أشخاصا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية أطلقوا النار على محتجين في الخرطوم، وأصابوا ثمانية منهم، وذلك غداة إعلان توافق المجلس العسكري الانتقالي و"قوى الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك، على حكومة انتقالية مدنية تقود البلاد لثلاث سنوات مقبلة. وهذا ثاني تصعيد يتزامن مع توصل الطرفين إلى اتفاق خلال الأيام الماضية. وفي وقت لاحق أمس، علّق المجلس العسكري الانتقالي الجلسة النهائية لحواره مع "قوى الحرية والتغيير" بشأن الفترة الانتقالية وتسليم السلطة، حتى يقوم المتظاهرون بفتح الطرق المغلقة في أجزاء من الخرطوم، بحسب ما قال المتحدث باسم "قوى الحرية والتغيير" رشيد السيد. وأفادت "عكاظ" أنه كان من المقرر أن يجري التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المرحلة الانتقالية خلال 24 ساعة، بحسب ما أعلنه في وقت سابق عضو المجلس الانتقالي الفريق ياسر العطا، الذي أوضح أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي، على أن تذهب البقية للأحزاب غير المنضوية تحت لواء ذلك التحالف المعارض. وعن الأوضاع في الجزائر، أشارت "الاتحاد" تحت عنوان "الانتخابات الرئاسية الجزائرية تفتح باب أزمة جديدة"، إلى أنه رغم اقتراب موعد غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل، فإن الشواهد تدلل على صعوبة إجرائها في موعدها، الأمر الذي قد يزيد من حالة الانسداد السياسي في الجزائر. وبلغ عدد المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية الجزائرية 70 مرشحا، بينهم مرشح حزبي واحد فقط هو بلقاسم ساحلي، رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، وبقية المرشحين هم أسماء غير معروفة على الساحة السياسية. ويغلق باب الترشح بعد أقل من 10 أيام، وبالتحديد في 25 مايو الجاري.

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