انت الان تتابع التحالف العربي يبدأ عملية جديدة ضد ميليشيات الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

آثار الحرب اليمنية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء، تشمل تحييد قدراتهم على تنفيذ الأعمال العدائية. وقال التحالف، في بيان نقلته قناة "العربية" الإخبارية: "إن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي، واتخذنا كل الإجراءات لحماية المدنيين"، مطالبا المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة، مشيرا إلى أن جهود التحالف مستمرة ضد التنظيمات الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي، وموضحا أن القصف استهدف مخازن ومستودعات أسلحة في جبال عطان بصنعاء.

واندلعت معارك بين المقاتلين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية في مدينة الحديدة الساحلية، أمس الأربعاء، ما يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار، وسيُعقد على الأرجح اتفاق على انسحاب القوات يهدف لتمهيد الطريق أمام محادثات سلام أوسع. وبدأ انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة وميناءين آخرين