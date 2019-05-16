تمثال "أرنب" بلا وجه يُباع بمبلغ خرافي في مزاد بنيويورك

قالت دار مزادات كريستيز إن تمثال (الأرنب)، للفنان الأميركي جيف كونز، بيع في مزاد مقابل 91.1 مليون دولار في نيويورك، مسجلاً رقماً قياسياً لعمل فنان لا يزال على قيد الحياة.
ويرجع تاريخ صنع التمثال إلى عام 1986، وهو من الصلب المصقول الذي لا يصدأ، ويبلغ طوله 104 سنتيمترات، ويعد من أشهر الأعمال الفنية في القرن العشرين. وقد بيع بسعر يزيد 20 مليون دولار عن الثمن المقدر قبل المزاد.
وقالت كريستيز، الأربعاء، إن هذا أعلى سعر يجلبه عمل من صنع فنان على قيد الحياة، متخطياً الرقم القياسي الذي بيعت به لوحة الرسام البريطاني ديفيد هوكني (بورتريه فنان: مسبح مع شخصيتين) في نوفمبر الماضي، وهو 90.3 مليون دولار.
ولم يكشف عن هوية مشتري تمثال (الأرنب).
والتمثال اللامع الذي يجسد أرنباً ضخماً بلا ملامح وجه، ويمسك بجزرة، هو الثاني ضمن مجموعة من 3 أعمال صنعها كونز عام 1986.
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