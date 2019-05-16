دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

لم تكتف الصين بحجب موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا باللغة الصينية عن مستخدميها، بل أصبحت الآن تحجب الموسوعة بلغات أخرى أيضاً.

كما نعلم أن ويكيبيديا الصينية محجوبة في الصين منذ عام 2015، إلا أنها وبدءاً من الشهر الماضي أصبحت تحجب موقع ويكيبيديا بكافة اللغات الأخرى.

لا يعرف بعد السبب الحقيقي الذي دفع الصين لتشديد حجبها لموقع الموسوعة الحرة، إلا أن توقيت الحجب يتزامن مع أسابيع قليلة من الذكرى السنوية الثلاثين لاحتجاجات ميدان تيانامنن.

ومن المعتاد أن تحجب الصين الوصول لبعض المواقع أو صفحات الويب التي تتحدث عن الاحتجاجات، لكن مع توجه ويكيبيديا لاستخدام التشفير لمحتوى صفحاتها، لم تعد الصين قادرة على حجب الوصول لصفحات معينة، لذا قد يكون هذا هو السبب الذي اضطرها لحجب الموقع بالكامل بكافة لغاته حتى لا يتمكن المستخدمين من الإطلاع على محتوى الموسوعة باللغة الصينية بعد ترجمته.

التدوينة الصين تحجب ويكيبيديا بكافة اللغات ظهرت أولاً على عالم التقنية.