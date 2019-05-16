دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أعلنت انستغرام عن عزمها إغلاق تطبيق Direct الذي كانت تهدف منه لمنافسة سناب شات عبر تقليده بالكامل، كما ستزيل التطبيق من متاجر تنزيل التطبيقات.

خلال الأشهر القادمة ستغلق انستغرام تطبيقها Direct وتنقل كل المحادثات التي أجراها المستخدمين عبره إلى تطبيق انستغرام الرسمي.

ستواصل انستغرام تطوير خصائص التطبيق على شكل مزايا تطلقها في ميزة الرسائل الخاصة ضمن تطبيق انستغرام الرئيسي. وسبق أن اخبرت انستغرام إمكانية تشفير الرسائل ومشاهدة الفيديوهات مع الأصدقاء وحتى إتاحة التواصل بالرسائل الخاصة عبر الويب.

أطلقت انستغرام التطبيق في ديسمبر 2017 وفي عدد محدود من الدول كاختبار أولي وذلك بعد أربعة أعوام من إتاحة ميزة الرسائل الخاصة في تطبيق انستغرام.

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ولم تعمل انستغرام بجد على ترويج التطبيق وإتاحته في دول أخرى بسبب أنه لم يلق الاهتمام المطلوب من دول الاختبار حتى.

ليس من المستغرب أن تغلق انستغرام هذا التطبيق خاصة أن فيس بوك يعرف عنها تقليدها التطبيقات الناجحة الأخرى بإطلاق بدائل شبيهة وإغلاقها في حال فشلها بكسب أية جماهيرية.

التدوينة انستغرام تغلق تطبيق Direct منافس سناب شات ظهرت أولاً على عالم التقنية.