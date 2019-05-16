شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين فى مظاهرات بالنجف العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 4 أشخاص، وأصيب 17 آخرون، فى مظاهرات شهدتها محافظة النجف العراقية قرب أحد المولات التجارية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الخميس، أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة من الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، وجميعهم من حرس المول.

وكان العشرات من مواطنى النجف قد نظموا تظاهرة أمام مول فى المحافظة، للمطالبة بإغلاقه.