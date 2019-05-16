شكرا لقرائتكم خبر عن تجار: العراق يطرح مناقصة لشراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من الأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار اليوم الخميس إن وزارة التجارة العراقية طرحت مناقصة جديدة لشراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من الأرز للتوريد من الولايات المتحدة فقط. وتغلق المناقصة يوم 23 مايو. Advertisements وألغى العراق أمس الأربعاء مناقصة سابقة لشراء 30 ألف طن من الأرز كانت مقصورة على الموردين من الولايات المتحدة فحسب.

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