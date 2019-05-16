شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون وطلبة معاهد دينية يقتحمون المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم 50 مستوطنا، و25 من طلبة المعاهد الدينية اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.

وقالت مصادر مقدسية ان عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلى تولت حراسة المستوطنين فى اقتحامهم وجولاتهم الاستفزازية حتى خروجهم من جهة باب السلسلة.

من ناحية أخرى، اعتدت مجموعة من المستوطنين، على عدد من التجار فى سوق الخواجات وسوق العطارين فى البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن المستوطنين اعتدوا على التجار فى سوق الخواجات بغاز الفلفل الحارق.

من جهة أخرى، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمرا بإغلاق المدخل الرئيسى لبلدة العيسوية وسط مدينة القدس، أمام المواطنين بشكل مفاجئ، كما عملت على التنكيل بالمواطنين وتعطيل أمورهم فى البلدة.

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وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسى للبلدة، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت ببطاقاتهم الشخصية وأوراقهم الثبوتية للتدقيق بالأوراق الثبوتية، الأمر الذى تسبب باختناقات مرورية فى المنطقة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت فى البلدة أمس عشرة مواطنين، كما وعملت على توزيع إخطارات هدم إدارية جديدة لنحو 20 منزلا ومنشأة فى البلدة، بحجة البناء دون ترخيص.

وفى نابلس، اعتقلت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال، اليوم شابا فلسطينيا بعد اقتحامها لقرية عوريف جنوب نابلس.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات خاصة إسرائيلية كانت تستقل حافلة عندما حاصرت الشاب عبد الله عمر الصفدى البالغ من العمر 20 عاما وهو من سكان قرية عوريف.

وبحسب المصادر فإن الشاب حوصر من قبل القوات الخاصة، ثم اقتحم عشرات من جنود الاحتلال القرية، حيث جرى اعتقاله ونقله الى معسكر حوارة العسكرى جنوب نابلس.