شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سؤال محرج لرئيس وزراء تونس.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت "عنوان الشباب يسأل" حل رئيس الحكومة التونسية ضيفًا على جمعية للطلبة" أناكتوس تونس" فى مدينة الثقافة التونسية، إلا أن المجتمع التونسى على مواقع التواصل الاجتماعى، تداولوا بكثرة مقطع فيديو لمداخلة الطالب عبد الرحمن عامرى 24 سنة، وهو يسأل يوسف الشاهد حول وجود جميع الثروات والموارد الطبيعية التى تؤهل لنهضة وتنمية تونس، ولكنها منهوبة، متسائلًا إلى متى ستظل تونس محتلة؟.
الأمر الذى زاد انتشار الفيديو لم يكن السؤال بقدر رد فعل الحضور من التصفيق الحاد والوقوف معلنيين تأييدهم لسؤال الطالب، مما أدى إلى تسجيل مئات الالاف من المشاهدات والتعليقات .
وجاء رد رئيس الوزراء التونسى، بعد انتهاء الأسئلة والمداخلات وخروج الشاب من القاعة قائلًا: "لا يجب التفكير بالشعارات بل يجب أن نكون واقعيين، فتسيير الحكومات والدول لا يتم بالتكاسل ولكل دولة امكانياتها وتونس دولة مستقلة".
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