شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يكشف ويدمر مخبأين للإرهابيين شمال البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، كشف وتدمير دورية للجيش الوطنى الشعبى مخبأين للإرهابيين بولاية بومرداس، شمال البلاد.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الخميس - أنه فى إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت دورية للجيش الوطنى الشعبى بتمنراست - جنوب البلاد - 8 منقبين عن الذهب وحجزت مولدًا كهربائيًا ومطرقة ضغط.

وأشارت إلى أنه فى إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت دوريات للجيش وعناصر الدرك الوطنى 58 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة، خلال عمليات متفرقة بكل من غرداية وتيارت – وسط البلاد - وعين قزام – جنوب البلاد.