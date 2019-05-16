شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المصالحة الروسى: عودة أكثر من 1000 لاجئ إلى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة فى سوريا، أن 1002 من اللاجئين عادوا إلى الأراضى السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 318 لاجئا يضمون 95 امرأة و162 طفلا عادوا من لبنان عن طريق معبرى (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، و684 شخصا يضمون 205 امرأة و349 طفلا عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).
وذكر بيان لمركز المصالحة الروسى، اليوم الخميس، أن 483 نازحا عادوا أيضا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا، مشيرًا إلى أن وحدات سلاح المهندسين السورى قامت بتطهير 2 هكتار من الألغام فى مدينة جاسم وبلدة الحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق، حيث اكتشفت ودمرت 83 عبوة قابلة للانفجار.
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