شكرا لقرائتكم خبر عن إينى الإيطالية تتفق على تمديد عقد توريد الغاز الجزائرى إلى 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجموعة النفط والغاز الإيطالية إينى اليوم الخميس إنها عززت علاقاتها مع سوناطراك الجزائرية عبر تجديد عقد توريد الغاز الجزائرى لإيطاليا حتى عام 2027.

وذكرت إيني، التى تملك عدة أصول استكشاف وإنتاج فى الجزائر، إن الاتفاق مع سوناطراك يتضمن أيضا خيارا لتمديد التاريخ النهائى للعقد عامين إضافيين.

وأضافت أن الاتفاق يغطى نحو 15 بالمئة من الغاز الذى تستورده إيطاليا.

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وقال كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لإينى "يسعدنى كثيرا تجديد عقد توريد الغاز ومستوى الشراكة الاستراتيجية مع سوناطراك".

وترتبط إيطاليا بعقود غاز مهمة مع روسيا وليبيا والجزائر وهولندا، وتستورد نحو 90 بالمئة من احتياجاتها للغاز.

وتعتزم إيطاليا أيضا استيراد الغاز من أذربيجان حين ينتهى العمل فى خط الأنابيب العابر للأدرياتي.