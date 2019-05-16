رئيس وزراء العراق الأسبق: منصات صواريخ موجهة ضد الخليج في 3 دول عربية

وقال إياد علاوي، أن هذه المنصات موجودة في غزة وسوريا ومدينة البصرة في العراق. وقال في مقابلة تلفزيوينة إن مسؤولا أمريكيا اجتمع معه وأبلغه بأن الولايات المتحدة قررت إرسال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو للتحقيق في موضوع منصات الصواريخ والتحدث مع المسؤولين العراقيين حول هذا الوضع.

وقال علاوي إن الوقت تأخر كثيرا كي تأخذ الحكومة العراقية موقفا وسطيا لتخفيف حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف أن النظام السياسي في العراق لم يعد مؤهلا لمواجهة التحديات التي يفرضها عليه واقع المنطقة بسبب النفوذ الأجنبي والعملية السياسية القائمة على الطائفية والمحاصصة.

وقوبلت تصريحات إياد علاوي، بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال مغردون إن رئيس الحكومة العراقية السابق، يستند في شيطنة المقاومة بغزة على تقارير إسرائيلية.

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وقال ناشطون إن علاوي يتحدث بهذه المعلومات، مسلّما بصحتها، دون انتظار أي توضيح من الأطراف المتهمة.

بدوره، رد صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ومسؤول دائرة العلاقات الوطنية بها، على تصريحات علاوي، قائلا إنه "صمت دهرا، ونطق عهرا حينما قام بدور كومبارس فاشل يردد ما أملاه عليه مخرج صهيوني حول (صواريخ حماس) الموجهة إلى الخليج".

وأضاف: "نحن لا نوجه سلاحنا إلى صدرنا يا علاوي".