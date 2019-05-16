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واستبعد النوري في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن تكون هناك حرب فى الأفق بين الطرفين فهو خيار مستبعد لإدراك واشنطن تداعيات حرب كهذه على مصالحها وعلى المنطقة، فضلا عن نجاح سلاح الضغط الاقتصادي على إيران.
© AFP 2019 / Ahmad al-Rubaye
ولفت النوري إلى أن العراق يرتبط بحدود مشتركة مع إيران عبر أكثر من ألف وثلاثمائة كيلو متر يصعب السيطرة عليها بشكل تام وإلا لكانت الولايات المتحدة من باب أولى سيطرت على حدودها مع المكسيك، مشيرا إلى أن هناك جماعات كثيرة تعد مصدر تهديد للقواعد الأمريكية قبل تأسيس الحشد الشعبي مثل تلك التى تقاتل في سوريا مثلا وتتعاطف مع إيران.
وأشار المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي إلى أن رغبة الولايات المتحدة في إدخال الحشد الشعبي طرفا فى معركة ليس العراق طرفا فيها ولا جزءا منها رغبة لا يبررها أى واقع، فقرار الحرب أو الحياد هو قرار مركزي بيد الحكومة العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي: لاعلاقة لنا بأي تهديدات محتملة على القواعد الأمريكية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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