عامر.. طفل سوري يبدع في أداء الموسيقى التركية

أنقرة / صفا شاهين / الخليج 365

يبدع الطفل السوري عامر راعي جوخة، في أداء مقطوعات غنائية من الموسيقى الدينية والتقليدية التركية.

لجأ عامر إلى تركيا مع أسرته قبل 5 أعوام قادما من محافظة حلب (شمال)، هربا من الحرب المستمرة في سوريا، ليستقر في أنقرة.

يقول عامر في حديث مع الخليج 365، إن مدرسيه في الإعدادية بأنقرة، لاحظوا صوته الشجي وموهبته في الموسيقى، وقاموا بضمه إلى فرقة المدرسة.

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ونجح الطفل السوري لاحقا في تحقيق الدرجة اللازمة للتسجيل في ثانوية أولوس للأئمة والخطباء.

وتعد هذا الثانوية الأولى والوحيدة التي تتبع منهاج الفنون الجميلة في التدريس بأنقرة.

وفاز بالمرتبة الثانية بمسابقة للصوت بين الثانويات في أنقرة، بأداء أغنية "عزيز إسطنبول" الشهيرة.

ويهدف عامر لأن يكون موسيقارا كبيرا في المستقبل، باعتباره يمتلك المؤهلات اللازمة لذلك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.