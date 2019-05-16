باريس / الخليج 365
قال مسؤول عسكري فرنسي، الخميس، إنه لا تغيير في دوريات فرنسا قبالة سواحل الإمارات، بعد الهجوم على ناقلات نفط مطلع الأسبوع.
ونقل موقع "يورونيوز" الأوروبي، عن متحدث باسم قائد الجيش الفرنسي، لم يسمه، أن باريس "لم تكثف الدوريات في الخليج منذ الهجوم على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات".
وأضاف أن "خبراء فرنسيين يشاركون في التحقيق".
يشار أن لفرنسا قاعدة بحرية في أبوظبي.
والإثنين، أعلنت الرياض تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.
وسبق إعلان الرياض، بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عسكري فرنسي: لا تغيير في دورياتنا قبالة الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.