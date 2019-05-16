مسؤول عسكري فرنسي: لا تغيير في دورياتنا قبالة الإمارات

باريس / الخليج 365

قال مسؤول عسكري فرنسي، الخميس، إنه لا تغيير في دوريات فرنسا قبالة سواحل الإمارات، بعد الهجوم على ناقلات نفط مطلع الأسبوع.

ونقل موقع "يورونيوز" الأوروبي، عن متحدث باسم قائد الجيش الفرنسي، لم يسمه، أن باريس "لم تكثف الدوريات في الخليج منذ الهجوم على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات".

وأضاف أن "خبراء فرنسيين يشاركون في التحقيق".

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يشار أن لفرنسا قاعدة بحرية في أبوظبي.

والإثنين، أعلنت الرياض تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وسبق إعلان الرياض، بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، قالت فيه إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها)، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.