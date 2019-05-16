متطوعو 12 دولة يشاركون في افتتاح استاد الوكرة بالعاصمة القطرية

الدوحة/ الخليج 365

يشارك أكثر من ألف متطوع من 12 دولة في الاستعدادات التحضيرية النهائية لافتتاح استاد الوكرة بالعاصمة القطرية، الدوحة والذي سيحتضن مساء اليوم الخميس نهائي كأس الأمير 2019.

وقال مصدر في اللجنة المشرفة على المتطوعين إن أكثر من ألف متطوع يمثلون 12 دولة يشاركون في الاستعدادات التحضيرية والبروفات النهائية لاستقبال الجماهير والضيوف في الوكرة لحضور حفل افتتاح الاستاد ونهائي كأس الأمير.

وأضاف المصدر لمراسل "الخليج 365" أن المتطوعين من دول تركيا وعمان والكويت ولبنان وفلسطين والأردن والجزائر والمغرب والسودان وتونس وباكستان إضافة إلى قطر.

ولفت إلى أن المتطوعين تم اختيارهم من أصل 10 آلاف شخص تقدموا بطلبات للمشاركة في الحدث الهام على طريق مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر، وذلك بعد تحقيقهم واجتيازهم عددا من المعايير والشروط اللازمة لقبولهم كمتطوعين في الحدث.

وأوضح أن المتطوعين سيساهمون في حفل افتتاح استاد الوكرة ومباراة نهائي كأس الأمير التي تليه، وذلك في مجالات الاتصال والاعلام وخدمات الجمهور ومنطقة المشجعين (Fans zone) والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن عدد الأشخاص الإجمالي الذين تقدموا حتى اليوم بطلبات للانضمام كمتطوعين للمشاركة في تنظيم وإنجاح كأس العالم 2022 وصل أكثر من 261 ألفا على الموقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث.

وسيستضيف استاد الوكرة، أول استاد يشيد بالكامل لاستضافة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، مساء الخميس، نهائي بطولة كأس الأمير 2019، بين فريقي السد والدحيل الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي (19.30تغ).

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وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن توفير البنية التحتية اللازمة لمونديال 2022، قد بدأت أعمال بناء استاد الوكرة عام 2014.

وتبلغ طاقة الاستاد الاستيعابية 40 ألف مشجّع ومن المقرر أن يستضيف مباريات بطولة قطر 2022 حتى الدور ربع النهائي.

والاستاد الجديد الذي صممته المهندسة العراقية الراحلة زها حديد، مستوحى من المراكب الشراعية التقليدية التي تشتهر بها قطر.

عدنان درويش وهو طالب جامعي، وأحد المتطوعين الأتراك في فعالية الخميس قال لمراسل "الخليج 365" عن مشاركته "هي بداية لكأس العالم 2022 حيث أن استاد الوكرة أحد الملاعب الثمانية المشاركة في استضافة كأس العالم 2022 التي نتحمس لان نكون مساهمين في إنجاحها أيضا".

وأشار إلى أن مساهمة تركيا من خلال المتطوعين الذين يمثلونها خاصة في التحضيرات لاستضافة حدث الخميس، لاقت استحسان المتواجدين، خاصة أن تركيا وقطر دولتان صديقتان وتجمعهما علاقات طيبة.

عمر مركا، مهندس معماري من تركيا، قال لمراسل "الخليج 365" إنه يشارك في فعالية افتتاح استاد الوكرة كونها خطوة على طريق مونديال 2022 الذي يقام لأول مرة في المنطقة، وهو يحب أن يشارك ويمثل بلاده بما يستطيع خلال هذا الحدث العالمي الهام.

أما محسن نسيم، من باكستان فقال لمراسل "الخليج 365"، إن الحدث مهم بالنسبة له وهو فرصة للمشاركة مع متطوعين من العالم العربي واستكشاف دولة قطر والتحضيرات الهامة التي تقوم بها على طريق استضافة مونديال 2022.

بدوره، قال يوسف إمل، وهو طالب جامعي من المغرب إنه يشارك في فعالية افتتاح استاد الوكرة لتنمية تجربته في التطوع، ولكي يساهم مع باقي المتطوعين والمنظمين في وضع لبنة على طريق مونديال 2022.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.