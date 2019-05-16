أرسنال يطلب تفسيرا لاختيار باكو لنهائي #الدوري_الأوروبي

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صحيفة الخليج الإلكترونية
يقول أرسنال إنه يشعر ”بخيبة أمل“ لأن هناك ستة آلاف تذكرة فقط مخصصة لمشجعيه الذين سيسافرون معه لمشاهدة نهائي الدوري الأوروبي ضد تشيلسي في باكو وحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تفسير قراره بإقامة المباراة في أذربيجان.
ويلتقي أرسنال مع تشيلسي باستاد باكو الأولمبي يوم 29 مايو أيار بينما تواجه الجماهير صعوبات في العثور على رحلات طيران من أجل الرحلة التي تبلغ مسافتها الإجمالية ستة آلاف ميل تقريبا بالإضافة إلى أماكن للإعاشة قبل أول نهائي أوروبي للنادي في 13 عاما.
وقال أرسنال في بيان يوم الخميس ”الجميع في أرسنال سعداء بالوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي ونتطلع إلى المباراة أمام تشيلسي يوم الأربعاء 29 مايو“.
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