الجابر :في حالة فوز #النصر بالدوري سيصل بمجموع ألقابه هو و #الاتحاد معًا رقم الزعيم القياسي (١٥ لقب)

صحيفة الخليج الإلكترونية

تهكم الأسطورة الكروية سامي الجابر الرئيس الأسبق لنادي الهلال، على عدد بطولات ناديي النصر والاتحاد، مقابل إنجازات فريقه.

وكتب سامي الجابر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اليوم يعلن أسم الفريق الحاصل على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وتابع نجم المنتخب الوطني السابق: “الهلال لا يكفيه الفوز بل ينتظر تعثر النصر أمام الباطن ليحقق لقبه رقم ١٦”.

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وسخر سامي الجابر من مقارنة الأندية السعودية بالزعيم، قائلًا: “النصر فوزه على الباطن يعني كسر تعادله مع الاتحاد بتحقيق لقبه رقم ٨ وسيصل بمجموع ألقابه هو والاتحاد معًا رقم الزعيم القياسي (١٥ لقب)”.

جدير بالذكر، يحتل الهلال المركز الثاني بترتيب جدول دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب الصدارة فريق النصر، ويتبقى جولة حاسمة بالدوري، تنطلق غدًا الخميس. لتحدد بطل موسم 2018/2019.