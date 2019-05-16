المريسل: #جوميز لا لا يستحق التواجد في هذا المكان

وكانت رابطة المحترفين قد رشحت 5 لاعبين لنيل جائزة الأفضل في الموسم الحالي وهم: “عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر، نور الدين أمرابط جناح النصر، لياندر تاوامبا مهاجم التعاون، بافيتمبي جوميز مهاجم الهلال، ديجانيني تفاريس مهاجم الأهلي”.

وقال المريسل في تصريحات تليفزيونية أن هناك لاعبين من الظلم وجودهم ضمن قائمة المرشحين لحصد لقب أفضل أجنبي في الموسم.

وتابع: بصراحة، جوميز لا يستحق التواجد .. مستواه هبط بشكل كبير مؤخرا، إين فيلانويفا، وجمال بلعمري، وبيتروس.

وأضاف: فيلانويفا ساهم في وصول الاتحاد لنهائي كأس الملك وابتعاده من خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى، مندهشا من عدم وجوده في القائمة.