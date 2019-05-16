آل_سويلم يأمر بتوزيع وجبات إفطار صائم قبل مباراة #النصر_الباطن

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صحيفة الخليج الإلكترونية
قرر سعود آل سويلم رئيس نادي النصر، توزيع وجبات إفطار صائم على الجماهير حول ملعب الملك فهد الدولي، الذي يستضيف مباراة فريقه أمام الباطن.
ويستضيف النصر، نظيره الباطن في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس.
وكشف بدر السليمان مدير المركز الإعلامي بنادي النصر، أن آل سويلم، أمر بتوزيع وجبات إفطار صائم على الجماهير التي ستحضر لملعب المباراة مبكرا قبل ازدحامه.
ومن المنتظر أن يشهد ملعب الملك فهد الدولي حشدا جماهيرا كبيرا،لمشاهدة المباراة التي ستعلن تتويج النصر بالدوري حال انتصاره أمام الباطن.
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