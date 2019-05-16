بورتو يعرض على #كاسياس البقاء حتى إذا اعتزل

سيكون بمقدور حارس المرمى الدولي الإسباني السابق إيكر كاسياس البقاء مع ناديه بورتو بمهام مختلفة حتى لو قرر انهاء مسيرته الرياضية نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مطلع أيار/مايو الحالي، بحسب ما أعلن رئيس النادي البرتغالي الخميس. وقال جورجي نونو بينتو دا كوستا لصحيفة “أو جوغو” المحلية “هذه رغبتنا. ينتهي عقد كاسياس بعد سنة ونريده أن يبقى ضمن هيكلية أف سي بورتو، وليس فقط لسنة”.

وتابع “كاسياس أحدنا وسيكون لديه مكان دائم في أف سي بورتو”.

وبحسب “أو جوغو”، لم يقدم كاسياس إجابة قاطعة على الاقتراح المقدم اليه لكنه رحب به “بارتياح”.

وأدخل كاسياس الذي يحتفل بعيده الثامن والثلاثين الاثنين المقبل، الى المستشفى بحالة طارئة اثر ازمة قلبية خلال تمارين فريقه نتيجة انسداد “حاد” في الشرايين. وغادرها بعد خمسة أيام مشيرا ان مستقبله الكروي غير مؤكد.

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وقال حارس مرمى ريال مدريد وقائد منتخب إسبانيا سابقا الذي كان برفقة زوجته سارة كاربونيرا “يجب أن أخلد للراحة لمدة أسبوعين أو ربما شهرين، لا أعرف. في الحقيقة، الأمر سيان بالنسبة إلي، والمهم أني هنا الآن (…) لا أعرف كيف سيكون المستقبل”.

وأصبح كاسياس شخصية رمزية مهمة في كرة القدم والرياضة عموما في إسبانيا بعد الفوز بثلاثية تاريخية (كأس اوروبا 2008، مونديال 2010، كأس أوروبا 2012).

ونشأ كاسياس في ريال، وبدأت قصته مع النادي الملكي عام 1990، ثم شق طريقه الى الفريق الأول عام 1999، ومضى لإحراز كل الألقاب الممكنة وأبرزها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات والدوري الإسباني خمس مرات.

وانتقل كاسياس من ريال الى بورتو عام 2015 وأحرز في صفوفه بطولة الدوري المحلي الموسم الماضي.

وجسّد كاسياس صورة الرياضي صاحب اللياقة البدنية العالية، وهو خاض في العام الماضي مباراته الألف في مسيرته الاحترافية، كما إنه مدد عقده مع بورتو في آذار/مارس حتى عام 2020، ويتضمن العقد الجديد خيار التمديد لعام إضافي، وقد أشار اللاعب الى إمكانية بقائه مع النادي البرتغالي حتى سن الـ 40.