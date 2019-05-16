دوري_أبطال_أوروبا: جماهير #ليفربول و #توتنهام تدعو الرعاة لتقليص تذاكرهم

دعا مشجعو ليفربول وتوتنهام الى تقليص حصة الشركات الراعية من تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كي يتمكن المزيد من جماهير الناديين الانكليزيين من حضور المباراة المرتقبة في مدريد مطلع حزيران/يونيو. وتلقى كل من الناديين نحو 16600 تذكرة للمباراة المقررة على ملعب “واندا متروبوليتانو” التابع لنادي أتلتيكو مدريد والذي يتسع لـ63500 متفرج، ما يعني أن الطلب سيفوق العرض بكثير.

وتم توزيع 22300 تذكرة للجنة المحلية المنظمة، الاتحاد الاوروبي والاتحادات الوطنية، الشركاء التجاريين والناقلين الرسميين، بالاضافة الى برنامج ضيافة الشركات.

وطلبت مجموعة “سبيريت أوف شانكلي” من جماهير ليفربول و”توتنهام هوتسبير سابورترز تراست” لتوتنهام، أن تمنح الشركات الراعية بعض مقاعدها لجماهير الناديين.

Advertisements

وجاء في بيان مشترك للمجموعتين “تدعو مجموعتا سبيريت أوف شانكلي وتوتنهام سابورترز تراست الرسميتان المستقلتان إلى إعادة الشركات الراعية لدوري أبطال اوروبا جزءا من التذاكر التي حصلت عليها لنهائي دوري أبطال أوروبا للحصة المخصصة لجماهير الناديين”.

أضاف “نطلب من نيسان، بلايستايشن، غازبروم، بيبسيكو، بانكو سانتاندر، ماستركارد، هاينيكن ومجموعة إكسبيديا المساعدة في تصحيح الرصيد غير العادل ما يعني ان الناديين سيحصلان على أقل من 25% من التذاكر المتاحة”.

وأردف “بصفتكم رعاة رئيسيين لدوري أبطال أوروبا، تقدر شركاتكم شغف وتفاني الجماهير المتابعة لفرقها وتحول كل مباراة الى استعراض”.

ودعا البيان أيضا كل شركة راعية الى حث الاتحاد الاوروبي على منح تذاكر المباريات النهائية المستقبلية بـ”تقسيم أكثر عدلا وانصافا”.

وكانت جماهير الناديين اعترضت على الارتفاع الكبير لاسعار تذاكر الرحلات الجوية والفنادق، وذلك بعد أن قلب كل من ليفربول وتوتنهام تأخره الكبير أمام برشلونة الاسباني وأياكس امستردام الهولندي تواليا.