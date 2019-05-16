كوبا_أميركا: #غيريرو العائد من ايقاف ضمن لائحة #البيرو الأولية

ضمت تشكيلة أولية لمنتخب البيرو تستعد للمشاركة في كوبا أميركا المقررة في البرازيل في حزيران/يونيو المقبل، اسم المهاجم المخضرم باولو غيريرو الذي انهى عقوبة ايقافه لمدة 14 شهرا. واستدعى المدرب الارجنتيني ريكاردو غاريكا 40 لاعبا استعدادا لخوض البطولة القارية في أميركا الجنوبية، من بينهم النجم المخضرم غيريرو.

وعاد غيريرو (35 عاما)، قائد منتخب البيرو في مونديال روسيا 2018 ولاعب بايرن ميونيخ الالماني السابق، الى المنافسات مع فريقه انترناسيونال بورتو اليغري البرازيلي منذ نيسان/أبريل الماضي وهو يبحث عن موقع ضمن التشكيلة الرسمية من 23 في النهائيات القارية.

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وكان غيريرو سرق الاضواء قبل المونديال الاخير عندما علق القضاء السويسري تنفيذ ايقافه بسبب وجود آثار كوكايين في فحص منشطات خضع له عقب مباراة ضمن تصفيات كأس العالم ضد الأرجنتين (صفر-صفر) في الخامس من تشرين الأول/اكتوبر 2017.

وفرضت على غيريرو بنتيجة ذلك عقوبة إيقاف لمدة عام، قام الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بتخفيضها الى ستة أشهر في كانون الأول/ديسمبر، تنتهي في وقت يتيح له خوض غمار نهائيات مونديال روسيا 2018. الا أن اللاعب تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم سعيا لتبرئة اسمه وإلغاء العقوبة بالكامل، بيد ان الأخيرة قررت تشديد العقوبة ورفعها من ستة أشهر الى 14 شهرا، قبل أن يعلق تنفيذها من قبل المحكمة الاتحادية السويسرية.

وشارك غيريرو، اللاعب السابق لهامبورغ الالماني وكورنثيانز وفلامنغو البرازيليين، في نهائيات المونديال الروسي وسجل هدفا لصالح منتخب بلاده الذي خرج من الدور الأول. ولم يشارك في اي مباراة بين اب/اغسطس 2018 ونيسان/ابريل 2019.