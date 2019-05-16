جامعة_بيشة: فتح باب القبول في برامج #الدراسات_العليا

صحيفة الخليج الالكترونية

بدأت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة، اليوم الخميس، القبول في 13 برنامجًا «ماجستير، دبلوم عالٍ» في خمس كليات هي: «التربية، الآداب، الأعمال، الهندسة، والحاسبات وتقنية المعلومات» للعام الجامعي 1440 – 1441 هـ، ويستمر باب القبول حتى 15 / 10 / 1440هـ، عبر البوابة الإلكترونية للعمادة .

وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور صالح بن محمد الشمراني، إن البرامج المعتمدة في كلية التربية تشمل برنامج ماجستير التربية في القيادة التربوية (رسالة – مقررات)، وبرنامج ماجستير التربية في أصول التربية (رسالة – مقررات)، وبرنامج ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العامة (مقررات)، وبرنامج ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس (مسارات تخصصية) (نظام رسالة) وتتضمن المسارات المتاحة القبول بها هي المناهج وطرق تدريس في: (العلوم الشرعية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات)، بالإضافة إلى برنامج الماجستير في تقنيات التعليم (رسالة – مقررات)، وبرنامج ماجستير التربية في علم النفس (مسار الإرشاد النفسي) (رسالة)، مضيفًا أنه يشترط للقبول في برامج كلية التربية حصول المتقدم على البكالوريوس التربوي أو الدبلوم التربوي لغير خريجي كليات التربية.

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وبين أنه بالنسبة لبرامج كلية الآداب فتشمل برنامج ماجستير التاريخ (مسار تاريخ إسلامي) (رسالة)، فيما تتكون برامج الدراسات العليا في كلية الأعمال من برنامج الماجستير في إدارة الأعمال بمساريه: (إدارة الأعمال عام، وإدارة المشروعات) (مقررات)، وبرنامج ماجستير إدارة الخدمات والمرافق الصحية (مقررات)، وبرنامج الدبلوم العالي في إدارة الأعمال (مقررات).

وأفاد الدكتور الشمراني أن برامج الماجستير في كلية الهندسة والتي تطرح لأول مرة تتضمن برنامج ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة (انتظام)، ويشترط فيه حصول المتقدم على (400) في اختبار TOEFL أو ما يعادلها في اختبار IELTS أو اختبار STEP، وكذلك برنامج ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية (مقررات) والذي يقبل خريجي جميع التخصصات العلمية والطبية، مبينًا أنه تم استحداث برنامج ماجستير الأمن السيبراني (مقررات) لأول مرة أيضًا ضمن برامج كلية الحاسبات وتقنية المعلومات ويشترط فيه حصول المتقدم على (400) في اختبار TOEFL أو ما يعادلها في اختبار أو IELTSأو اختبار STEP.