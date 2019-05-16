سفيرنا في #اليمن: #ميليشيا_الحوثي رهنت نفسها لـ #إيران دون أي اعتبار للشعب اليمني

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، أن ميليشيا الحوثي رهنت نفسها لإيران، وجعلت اليمن منطلقاً للإرهاب الإيراني ضد اليمنيين ومصالحهم، وأداة للاعتداء على السعودية.

وأضاف السفير آل جابر أن هجوم الحوثي الإرهابي ضد محطتي الضخ التابعتين لأرامكو الثلاثاء الماضي نفذتها الميليشيا الحوثية بأوامر من النظام الإيراني دون أي اعتبار لليمن وللجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سياسي.

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وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أنها نفذت، اليوم الخميس، عملية جوية على عدد من الأهداف العسكرية المشروعة التي أكدت المعلومات العسكرية والاستخبارية بأنها تشتمل على قواعد ومنشآت عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة للميلشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد التحالف أن الطلعات الجوية حققت أهدافها بكل دقة، كما أكدت قوات التحالف أن ما قامت به الميلشيات الحوثية والإرهابية المدعومة من إيران من اعتداءات على منشآت حيوية بالمملكة تعد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والتي ترقى إلى جرائم حرب، ولن تتهاون قوات التحالف عن متابعة كل العناصر الإرهابية في جميع أنحاء اليمن، وستطال يدها كافة المواقع التي تنطلق منها الاعتداءات الإرهابية، وستستمر عمليات قوات التحالف بما يتوافق مع القانوني الدولي الإنساني وقواعده العرفية حتى يتم تحييد هذه الأهداف العسكرية والمشروعة ولكي لا تتمكن الميليشيات الحوثية من استخدامها.