مسام ينتزع 1,024 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من مايو في #اليمن

الخليج - واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 2019م، من انتزاع 27 لغماً مضاداً للأفراد، و210 ألغام مضادة للآليات وعبوات ناسفة و781 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 1,024 لغمًا.

يذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 70,539 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.