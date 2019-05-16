شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على «مفقودة أبو عريش» متوفاة بعد 3 أيام من فقدانها والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - جازان:

تمكن فريق سواعد جازان للبحث والإنقاذ من العثور على مُسنة مفقودة منذ ثلاثة أيام، متوفاة في إحدى القنوات بالقرب من قرية البيض التابعة لمحافظة أبو عريش.

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وأوضح فريق “سواعد” أن فرق البحث عثرت صباح اليوم الخميس على المواطنة المسنة والتي يبلغ عمرها 74 عاماً متوفاة، معبراً عن تعازيه لأسرة الفقيدة.

يذكر أن ابن المواطنة المفقودة قد طلب من الفريق المساعدة بالبحث عن والدته المفقودة منذ الاثنين الماضي، مبيناً أنها تعاني من مرض ألزهايمر.

وأضاف أن والدته خرجت من منزلهم بقرية الخضراء بمحافظة صامطة، ولم يعرف مكانها، إلى أن تمكن فريق البحث من العثور عليها متوفاة، رحمها الله.